Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила неожиданной сменой имиджа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала кадры из нового клипа, который перевернул представления о Тине с ног на голову у многих ее поклонников. Как известно, в новом клипе на песню «Скандал» неукротимая артистка предстала в образе героини фантастического фильма. Она взорвала сеть невероятно крутым клипом, в котором невозможно было узнать нежную красотку Кароль.

Стоит отметить, что Тина обещала своим поклонникам, что в скором времени кардинально сменит свой имидж. Правда, никто не ожидал, что это произойдет так скоро.

Клип «Скандал» вышел как раз во время скандала Оли Поляковой с Тиной. Напомним, что певица во время шоу «Маска» назвала Тину «плакальщицей на похоронах». После Полякова заявила, что имела в виду только репертуар Кароль, который она считает невероятно грустным. Впрочем, новый клип поставил жирную точку в публичном скандале, ведь песня получилась весьма горячей и зажигательной. Таким образом, Тина показала прекрасный пример того, как надо скандалить, использовав своих врагов себе на пользу.

Напомним, что Тина Кароль без капли скромности прогнулась кошечкой ради пикантного фото: "Никто так хорошо не…".

Ранее на сайте Politeka мы рассказывали, что Кароль неожиданно поставила точку в скандале с Поляковой, ответив на унижение: «Давайте я сделаю…».

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