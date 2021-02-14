Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва виступила на концерті в незвичайному вбранні

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва почала сольну кар'єру після того, як група «Время и Стекло» розпалася через десять років роботи. Надя і Олексій Завгородній вирішили припинити співпрацю і почати розвиватися в інших проектах.

Зірка вже випустила свій перший одиночний кліп "Горить", а також запланувала серію виступів. У розділі Сторі кілька годин тому Надя опублікувала кадри з підготовки до концерту, а також поділилася знімками, зробленими безпосередньо в гримерці.

Примітно, що для своїх концертів дівчина вибирає кожен раз все більш відкриті наряди і образи, які роблять акценти на її фігурі. Чорний маленький топ, і штани з розрізами на сідницях і стегнах підкреслили стрункість Дорофєєвої.

Під час виступу Дорофєєва також влаштувала цілу зв'язку танців, до яких довго готувалася в залі разом з підтанцьовкою.

Також струнка артистка постала на нових фото у всій красі. Вирішивши показати стильні знімки, дівчина одягла лише білу майку і такого ж кольору нижню білизну.

Шанувальники були вражені привабливістю і чуттєвістю виконавиці, яка з легкістю змогла підкреслити достоїнства простим способом:

"Носиш взуття в квартирі, прям як в Америці🇺 🇸; яка красива😍♥️; обожнюю Білий 😍; ой, як ми чекаємо новий хіт🔥; Ого, що ж буде далі?; Кайф😍; Вся інста досі горить😂🔥; Уф жаришка🔥🔥; ми в очікуванні нового треку🌝; найкрасивіша співачка України 😘; так ніжно і в той же час гаряче 🔥».

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