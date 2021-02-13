Відомий російський актор Стас Садальський жорстко пройшовся по прем'єрному випуску шоу «Голос» зі Світланою Лободою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Садальський опублікував кадр з артисткою, розкритикувавши її зовнішній вигляд і поведінку.

"Лобода, красуня, публічна самотність на "Голосі" сама співає, сама танцює, схоже, бухая. Вискочила на сцену, щоб всі побачили костюмчик з розрізом, задавила дитину, а потім розкритикувала її», - почав свій розбір Садальський.

Він розкритикував Лободу за ставлення до учасників проекту, а також не зміг не згадати її не дуже пристойний наряд.

"До речі, у Лободи дуже гарні груди! Погодьтеся!? У наступному випуску пропоную сісти голою в крісло", - їдко підмітив Садальський.

У коментарях актора потримали незадоволені глядачі, яким теж поведінка Лободи не припала до смаку.

"Не дивлюся. Не щира програма", "А що їй ще вивалювати. Вибачте", "не для дитячої програми костюмчик))», «більше не дивлюся. Перші роки жодного випуску не пропускала. Кращий склад журі: Пелагея, Градський, Агутін і Білан!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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