Відома російська співачка Алла Пугачова козирнула стильним виглядом поруч з маленьким сином

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився свіжий кадр, на якому примадонна стояла поруч з Гаррі. Пугачова була одягнена в шкіряні штани, широку теплу кофту і незвичайну шапку. Кучеряве волосся Алли було акуратно укладене, а натуральний макіяж підкреслив обличчя артистки. Співачка обіймала Гаррі і виглядала щасливою.

"Пугачова зі своїм сином! Вона прям молодіє на очах!",- підписали фото автори аккаунта.

Правда, не всі шанувальники погодилися з цим твердженням. Більшість стали критикувати артистку за неприродний вигляд і велику кількість пластичних операцій.

"На Кузьміна схожа!", "Від Пугачової не залишилося нічого. Хто її бачить на цьому знімку? Хто це взагалі? Вік бере своє і хоч що ти роби, хоч одягни наймодніші шмотки. Але на жаль", "Пугачова і Галкін 30 років тому?", "Вона вже схожа на ляльку з Музею воскових фігур», «одна велика голова і вся як з воску», «мені вона дуже стала схожа на Кузьміна, прям сестра рідна», «Ну зрозуміло ж всім, що не молодіє, а не встигає робити операції, вже як мумія, вся натягнута, кошмар», - пишуть користувачі Мережі.

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