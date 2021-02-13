Солістка відомої української групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха влаштувала відпочинок в лазні в червоному бікіні

35-річна пекуча брюнетка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха активно займається собою і любить показати себе справжню. Зараз, в період відсутності концертів і активної публічної діяльності, зірка намагається якомога більше часу провести з близькими і в колі друзів.

Тому в розділі Сторі Віка показала, як веселиться під час походу в лазню і освіжається, занурюючись не в холодну воду, а стрибаючи на вулиці в купи снігу. При цьому віку зняли в цей момент без будь-яких прикрас і фотошопу.

Це співачці і не треба, вона володіє ідеальною фігурою, яку неможливо приховати. У крихітному кораловому купальнику Смеюха позувала, виблискуючи тонкою талією, плоским животом в цілому і ідеально підтягнутими ногами.

Це й не дивно, адже співачка займається хореографії, ходить на курси з боксу і не забуває про гімнастику. Красуня віддає перевагу білковій їжі: морепродуктів, нежирної риби, пісного м'яса всіх видів, а також тієї, що містить багато клітковини і складних вуглеводів.

Сама Віка нещодавно розповідала, що кожен раз після концерту її переповнює енергія.

«У такі моменти я нагадую собі міні-атомну станцію. Мене переповнює енергія і я готова ділитися їй з кожним, хто проходить повз», - зізналася зірка.

"Дівчинка-бомба" « " розумничка, вогонь, заряд, позитив», «красуня, розумничка», «дівчатка, вас завжди приємно і слухати і бачити!",- відповіли фанати відразу.

Нагадавши, Віка з " НеАнгелів "заплющилася від задоволення, позбувшись білизни і розкрив халатик:" розцвіла...".

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