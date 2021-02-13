Солистка известной украинской группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила отдых в бане в красном бикини

35-летняя жгучая брюнетка из «НеАнгелов» Виктория Смеюха активно занимается собой и любит показать себя настоящую. Сейчас, в период отсутствия концертов и активной публичной деятельности, звезда старается как можно больше времени провести с близкими и в кругу друзей.

Поэтому в разделе Стори Вика показала, как веселится во время похода в баню и освежается, окунаясь не в холодную воду, а прыгая на улице в кучи снега. При этом Вику сняли в этот момент без каких-либо прикрас и фотошопа.

Это певице и не надо, она обладает идеальной фигурой, которую невозможно скрыть. В крошечном коралловом купальнике Смеюха позировала, сверкая тонкой талией, плоским животом в целом и идеально подтянутыми ногами.

Это и неудивительно, ведь певица занимается хореографии, ходит на курсы по боксу и не забывает про гимнастику. Красотка отдает предпочтение белковой пище: морепродуктам, нежирной рыбе, постному мясу всех видов, а также той, что содержит много клетчатки и сложных углеводов.

Сама Вика недавно рассказывала, что каждый раз после концерта ее переполняет энергия.

«В такие моменты я напоминаю себе мини-атомную станцию. Меня переполняет энергия и я готова делиться ей с каждым проходящим мимо», - призналась звезда.

«Девочка-бомба», «Умничка, огонь, заряд, позитив», «Красавица, умничка», «Девочки, вас всегда приятно и слушать и видеть!», - ответили фанаты сразу.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" зажмурилась от удовольствия, избавившись от белья и распахнув халатик: "Расцвела...".

Как сообщала Politeka, загорелая Смеюха из «НеАнгелов» распахнула шубу, посветив безупречным телом: «Волшебный вид».

Также Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" пошалила с любимым на курорте и поразила признанием: "Проснувшись, первым делом...".