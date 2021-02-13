Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука похвалилася красивою фігурою і розкішшю на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, як і багато зірок шоубізнесу, провів свою відпустку в теплих місцях. Для свого відпочинку з дружиною він обрав Мальдіви.

Його дружина Христина Горняк показала у своєму "сторіз" в Instagram кілька знімків з відпочинку.

Ефектна зовнішність і струнка фігура легко дозволили Христині Горняк збільшити число своїх підписників і отримувати кожен день безліч компліментів від захопленої публіки.

Дівчина приміряла різні купальники, які взяла з собою на Мальдіви. Зверху вона накинула коротку сорочку. Дівчина позує на тлі океану, джунглів і готелю, приймаючи спокусливі і сміливі пози.

Чи варто говорити, що її засмагле тіло просто підірвало мережу? Точена талія, залізний прес і спокусливі вигини стегон не могли нікого залишити байдужими.

Варто подивитися на чарівні кадри і починаєш заздрити Володимиру, адже як же йому пощастило з такою красунею дружиною.

На жаль Христина Горняк позбавила користувачів мережі можливості залишати свої коментарі під відповідними кадрами. Адже вони були опубліковані в її Instagram-Stories.

Нагадаємо, Остапчук в перуці і напівпрозорому корсеті вразив знімком з дітьми, що підросли.

Як повідомляла Politeka, обгорілого Остапчука наздогнала нова біда на відпочинку, ведучий у відчаї.

Також Politeka писала, що Остапчук з дружиною після текіли віддалися розпусті на пляжі, кадри вже в мережі.