Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука похвалилася красивою фігурою і розкішшю на Мальдівах
Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, як і багато зірок шоубізнесу, провів свою відпустку в теплих місцях. Для свого відпочинку з дружиною він обрав Мальдіви.
Його дружина Христина Горняк показала у своєму "сторіз" в Instagram кілька знімків з відпочинку.
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Ефектна зовнішність і струнка фігура легко дозволили Христині Горняк збільшити число своїх підписників і отримувати кожен день безліч компліментів від захопленої публіки.
Дівчина приміряла різні купальники, які взяла з собою на Мальдіви. Зверху вона накинула коротку сорочку. Дівчина позує на тлі океану, джунглів і готелю, приймаючи спокусливі і сміливі пози.
Чи варто говорити, що її засмагле тіло просто підірвало мережу? Точена талія, залізний прес і спокусливі вигини стегон не могли нікого залишити байдужими.
Варто подивитися на чарівні кадри і починаєш заздрити Володимиру, адже як же йому пощастило з такою красунею дружиною.
На жаль Христина Горняк позбавила користувачів мережі можливості залишати свої коментарі під відповідними кадрами. Адже вони були опубліковані в її Instagram-Stories.
Нагадаємо, Остапчук в перуці і напівпрозорому корсеті вразив знімком з дітьми, що підросли.
Як повідомляла Politeka, обгорілого Остапчука наздогнала нова біда на відпочинку, ведучий у відчаї.
Також Politeka писала, що Остапчук з дружиною після текіли віддалися розпусті на пляжі, кадри вже в мережі.