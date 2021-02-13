Українська артистка Мішель Андраде поділилася в Instagram новими кадрами в компанії позитиву

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник дуету "Время и Стекло" 31-річний Позитив (Олексій Завгородній) та 24-річна співачка Michelle Andrade (Мішель Андраде) стали ведучими першого випуску ювілейного сезону "Орел і Решка. 10 років". І першою країною, куди вони вирушили стала Болівія - батьківщина Мішель.

Мішель у своєму Instagram активно постить звідти кадри.

Вони позували разом на тлі екзотичних пальм. Мішель приміряла майку в кольорі хакі і накинула на волосся квітчасту бандану. При цьому видно, що дівчина змінила свій колір волосся, пофарбувавши локони в яскравий малиновий відтінок. Олексій також одягнув одяг в стилі кежуал, додавши в образ дику нотку. Так, артист начепив кулон у вигляді ікла вовка.

У підписі до знімка Мішель зізналася, що пару років тому була на кастингу для програми "Орел і Решка", але не пройшла його. Хоча мріяти стати його ведучою не переставала.

"Мріяти про це не перестала і в найнесподіваніший момент стала ведучою найкласнішого тревел проекту! 10 ювілейний сезон, ще й у моїй рідній Болівії", - написала Андраде.

Користувачі Мережі залишили для парочки всілякі компліменти і обіцяли дивитися їх спільний випуск.

"Дивлюся із задоволенням Зараз на Новому каналі ! Ти найкраща !!!😍 ", "Сьогодні обов'язково подивлюся! ❤ ️ ", "Ви так добре виглядаєте 🔥", " класний пустотливий настрій 🔥", " Мішелька, ти мега крута!", "Позитив хороший теж)) все супер🔥".

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде перевершила Дорофєєву, блиснувши фігуркою біля позитиву.

Раніше на портал Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати.

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