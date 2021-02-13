У мережі показали розпусту, яка відбувається на зйомках шоу «Маска»
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася нарізка фрагментів з нового шоу, яке вже встигло засвітитися в декількох скандалах. На відео детективи шоу Оля Полякова і Настя Каменських влаштували справжні розпусні танці перед скромним Андрієм Данилком. Дівчата повернулися одно до одної спинами і почали активно трусити «п'ятими точками». Артист, у свою чергу, підтанцьовував біля красунь.
Потрапили в ролик і інші пікантні моменти з шоу за участю Данилка, Олега Винника і Дзідзьо.
"Коли з'їхалися всі родичі і почали свою тусовку, вибираємо кращий танець", - підписали автори аккаунта.
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У коментарях залишили масу слів критики. Глядачам не сподобалася непристойна поведінка зірок.
"Що відбувається, блін", "дискотека кому за 30", "Ось це танці з зірками, а не те що у Завадюка дичина всяка", "поводяться як дві...Жах!", "Неприємно на них дивитися! Занадто розв'язано поводяться", "не маска, а чорт знає що", "та у них своя тусовка там, їм не до масок", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Данилко не зміг наздогнати Винника на шоу "Маска", насмішивши українців:"ось і весь рівень...".
Раніше Politeka повідомляла, що Данилко зважився на крайнощі через шоу "Маска", артиста не зупинити: "Роздягнуся догола і буду тут...".
Портал Politeka писав, що з'ясувалося, під якою "маскою" може ховатися улюбленець Андрія Данилка: "все вказує на нього!".