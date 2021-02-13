У мережі показали розпусту, яка відбувається на зйомках шоу «Маска»

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася нарізка фрагментів з нового шоу, яке вже встигло засвітитися в декількох скандалах. На відео детективи шоу Оля Полякова і Настя Каменських влаштували справжні розпусні танці перед скромним Андрієм Данилком. Дівчата повернулися одно до одної спинами і почали активно трусити «п'ятими точками». Артист, у свою чергу, підтанцьовував біля красунь.

Потрапили в ролик і інші пікантні моменти з шоу за участю Данилка, Олега Винника і Дзідзьо.

"Коли з'їхалися всі родичі і почали свою тусовку, вибираємо кращий танець", - підписали автори аккаунта.

У коментарях залишили масу слів критики. Глядачам не сподобалася непристойна поведінка зірок.

"Що відбувається, блін", "дискотека кому за 30", "Ось це танці з зірками, а не те що у Завадюка дичина всяка", "поводяться як дві...Жах!", "Неприємно на них дивитися! Занадто розв'язано поводяться", "не маска, а чорт знає що", "та у них своя тусовка там, їм не до масок", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Данилко не зміг наздогнати Винника на шоу "Маска", насмішивши українців:"ось і весь рівень...".

Раніше Politeka повідомляла, що Данилко зважився на крайнощі через шоу "Маска", артиста не зупинити: "Роздягнуся догола і буду тут...".

Портал Politeka писав, що з'ясувалося, під якою "маскою" може ховатися улюбленець Андрія Данилка: "все вказує на нього!".