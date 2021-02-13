В сети показали разврат, который происходит на съемках шоу «Маска»

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилась нарезка фрагментов из нового шоу, которое уже успело засветиться в нескольких скандалах. На видео детективы шоу Оля Полякова и Настя Каменских устроили настоящие развратные танцы перед скромным Андреем Данилко. Девушки повернулись друг к другу спинами и начали активно трусить «пятыми точками». Артист, в свою очередь, подтанцовывал возле красоток.

Попали в ролик и другие пикантные моменты из шоу с участием Данилко, Олега Винника и Дзидзьо.

«Когда съехались все родственники и начали свою тусовку, выбираем лучший танец», - подписали авторы аккаунта.

В комментариях оставили массу слов критики. Зрителям не понравилось непристойное поведение звезд.

«Что происходит, блин», «дискотека кому за 30», «Вот это танцы со звездами, а не то что у Завадюка дичь всякая», «Ведут себя как две...Ужас!», «Неприятно на них смотреть! Слишком развязано ведут себя», «Не маска, а черт знает что», «да у них своя тусовка там, им не до масок», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Данилко не смог угнаться за Винником на шоу «Маска», насмешив украинцев: «Вот и весь уровень…».

Ранее Politeka сообщала, что Данилко решился на крайности из-за шоу "Маска", артиста не остановить: "Разденусь догола и буду здесь...".

Портал Politeka писал, что выяснилось, под какой "Маской" может скрываться любимчик Андрея Данилко: "Все указывает на него!".