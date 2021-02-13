Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і розповіла про стиль

На фото Лера позує в піджаку, який залишила відкритими, спідниці, прозорому ТОПі. Товстоліс стояла біля стіни, залишивши волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим манікюром. Товстолес на другому кадрі вже задерла спідницю, піднявши ногу, показуючи панчішки з мереживним верхом. На ще одному знімку актриса вигнулася, а волосся зібрала в гульку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій стиль.

Чи існує він взагалі, вирішувати вам.

Але мені здається, що у мене є свій особливий почерк у виборі одягу.

Ще в 2020 я зрозуміла , що дуже неусвідомлено споживала . Мій будинок, це не тільки рамки квартири. Весь світ це наш дім. Не люблю мас-маркет і всі ці магазини з китайськими блокнотами і тд. Обходжу їх стороною, уявляю скільки мотлоху на нашій планеті і стає погано", - написала зірка.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Лера, ви прекрасні", "Хороший фотосет", "ви шикарна", "Просто лялечка", "друга наводить на брудні і вульгарні думки, але дико чіпляє", Вай, який дівчина Гарячий".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» і «жіночого кварталу» Лера Товстолес подражнила шанувальників найсолодшою частиною тіла.

Лера зняла себе дуже крупним планом, показавши ідеальне молоде обличчя без вад. Вона акцентувала увагу на пухких губах і виразних очах. Шанувальники не змогли залишити коментарі, але, напевно, прийшли в захват від солодких губ красуні.

Нагадаємо, красуня з "Квартал 95" задерла і без того коротку спідницю, показавши заховані мережива

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