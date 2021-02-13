У мережі показали пікантні моменти, які відбувалися між Олегом Винником і Настею Каменських на зйомках шоу «Маска»
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували нарізку найвідвертіших епізодів. Як відомо, Настя Каменських і Олег Винник стали детективами шоу «Маска». На проекті вони сидять поруч один з одним. Відповідно, коли на сцені виступає особливо запальна зірка, Олег і Настя запалюють разом.
На відео потрапили досить пікантні моменти, на яких Каменських треться об колегу, чіпає його обличчя руками і всіляко заграє з ним. Варто зазначити, що Винник не проти такої поведінки. По його обличчю видно, що йому подобається компанія настільки чарівної дами. Він не встояв і пустився в танок разом із запальною артисткою.
"2021 повернув легенд", - підписали відео автори аккаунта.
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У коментарях стали обговорювати поведінку зірок на шоу, відзначаючи, що Настя і Олег були близькі ще задовго до участі в шоу.
"Несіть відра", О май гад", "а хіба Олег не з Поляковою ахахах, вони там так кентачілі", "ну вони теж спеку дали, але у Олега і Насті дуже велика історія", - пишуть користувачі Мережі.
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