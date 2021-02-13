Відома співачка Софія Ротару вразила зовнішністю на архівному фото

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився старий знімок артистки, на якому вона постала в вельми незвичайному образі. Ротару була одягнена в чорну кофту з глибоким декольте. Її образ доповнювали чорні короткі рукавички і масивні золоті ланцюги на шиї. Також великі прикраси були на руках і вухах артистки.

На голові у співачки красувалася популярна в ті роки зачіска. Образ завершував досить дивний макіяж з блакитними тінями, через який яскрава Ротару виглядала бляклою і невиразною. Такою зірку мало хто пам'ятає.

"Ретро", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях Ротару залишили масу приємних слів.

"Шикарна жінка», "красуня", "Молоденька...гарненька", "цей стиль... Це було круто!", "Добрий вечір дороге моє життя, моя мрія найбільша, найулюбленіша Софія!!! Цілую!!! Люблю!", "Наша золота Софія, моя королева, завжди, як тиха хвиля океану, без інтриг і алкоголю, як дурмадонна», - пишуть шанувальники.

Варто відзначити, що свій творчий шлях Софія Ротару почала ще в юності. Вже в молоді роки вона була досить відомою артисткою.

Нагадаємо, що пустотлива Ротару схопила під руку зарослого Баскова, довівши, що ще о-го-го:"прекрасна пара".

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