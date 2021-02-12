Відому співачку Софію Ротару помітили на таємному концерті, здивуванню глядачів немає меж

Відео з таємного концерту, яке Софія Ротару дала у Воронежі вразило шанувальників, які насилу впізнали струнку красуню з осиною талією, пише Politeka.net з посиланням на Youtube-канал "Софія Ротару".

Закритий концерт був даний співачкою 3 лютого 2021 року, стверджує відео, зірка радянської та української естради заспівала на дні народженні російського бізнесмена свої старі хіти.

Варто сказати, що фанати були ошелешені виглядом своєї улюбленої співачки, яку всі пам'ятають стрункою, на відміну від Алли Пугачової, з якою в минулі роки змагалася Ротару в стрункості, популярності та красі.

Багато пожаліли співачку, а деякі коментатори висловили зневагу до вигляду знаменитої артистки.

"Шкода її, в такому віці важко їй, це видно", "Ех, другого Галкіна немає", "Якби не було вказано, що на відео Ротару, я б не дізналася. Хоча, якщо чесно, навіть побачивши відео я її не впізнала все одно. Давно була на її концерті в Ялті. Небо і земля....", "РОТАРУ з Пугачовою на старості років помінялися обсягами, це раз, друге - виступ під фанеру, третє - "співати" пісні зі старого репертуару в її віці вже смішно!", "В її родині джерело доходів, мабуть, це тільки концерти самої Софії! Дивитися на це жалюгідне видовище просто не приємно! Побажаю Софії Михайлівні заслуженого відпочинку, не ризикувати".

Звичайно Ротару співала не під фонограму, адже тоді звук був би на багато краще, проте багато шанувальників вирішили, що знаменита артистка на старості років стала лише "відкривати рот".

Крім того, шанувальникам не дають спокою гонорари знаменитої артистки. Судячи з коментарів, Ротару заплатили близько 120 тисяч доларів. Однак офіційної інформації про це немає.

Нагадаємо, що Софія Ротару, яка обдурила вік, розкрила секрет своєї аномальної молодості: "ми всією сім'єю...".

Портал Politeka писав, що Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу", що час на самоізоляції дався Ротару нелегко, вона визнає, що було " дуже важко...".