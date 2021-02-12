Известную певицу Софию Ротару заметили на тайном концерте, поражению зрителей нет предела

Видео с тайного концерта, которое София Ротару дала в Воронеже поразило поклонников, которые с трудом узнали стройную красотку с осиной талией, пишет Politeka.net со ссылкой на Youtube-канал "София Ротару".

Закрытый концерт был дан певицей 3 февраля 2021 года, утверждает видео, звезда советской и украинской эстрады спела на дне рождении российского бизнесмена свои старые хиты.

Стоит сказать, что фанаты были ошарашены видом своей любимой певицы, которую все помнят стройняшкой, в отличие от Аллы Пугачевой, с которой в былые годы соревновалась Ротару в стройности, популярности и красоте.

Многие пожалели певицу, а некоторые комментаторы высказали пренебрежение к виду знаменитой артистки.

"Жалко ее, в таком возрасте тяжело ей, это видно", "Эх, второго Галкина нет", "Если бы не было указано, что на видео Ротару, я бы не узнала. Хотя, если честно, даже увидев видео я её не узнала всё равно. Давно была на её концерте в Ялте. Небо и земля.... ", "РОТАРУ с Пугачевой на старости лет поменялись объемами, это раз, второе - выступление под фанеру, третье - "петь" песни из старого репертуара в ее возрасте уже смешно!", "В ее семье источник доходов, видимо, это только концерты самой Софии! Смотреть на это жалкое зрелище просто не приятно! Пожелаю Софие Михайловне заслуженного отдыха, не рисковать".

Конечно Ротару пела не под фонограмму, ведь тогда звук был бы на много лучше, однако многие поклонники решили, что знаменитая артистка на старости лет стало только "открывать рот".

Кроме того, поклонникам не дают покоя гонорары знаменитой артистки. Судя по комментариям, Ротару заплатили около 120 тысяч долларов. Однако официальной информации об этом нет.

Напомним, что София Ротару, обманувшая возраст, раскрыла секрет своей аномальной молодости: "Мы всей семьей...".

Портал Politeka писал, что Ротару едва сдержала слезы за кулисами "Вечернего Квартала", что время на самоизоляции далось Ротару нелегко, она признает, что было "Очень тяжело...".