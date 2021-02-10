Відома співачка Софія Ротару з'явилася на публіці під ручку зі співаком Миколою Басковим

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок опублікували архівне відео з концерту, на якому Басков і Ротару разом виступали. Як відомо, на початку своєї кар'єри артист часто записував дуети з жінками, які старші за нього. Вся справа була в репертуарі молодого співака, який прийшов в естраду з опери.

Одним з таких дуетів став хіт, записаний спільно з Софією Ротару. Саме з цією піснею артисти з'явилися на святкуванні Дня міста.

"1000-річчя міста Казань!!! 2005рік. Легендарна Софія Ротару з Миколою Басковим і їх легендарний дует цвіте малина", - підписали відео автори аккаунта.

Варто відзначити, що на ролику пустотлива Ротару схопила ще молодого і зарослого Баскова під руку і ефектно пройшлася з ним по сцені. Шанувальники в коментарях прийшли в захват.

"Кращі і улюблені", "Кращий дует», «Софія Ротару шикарна», "Супер", "шикарний вихід!", "Шикарний дует! Так красиво вийшли!", "Найвдаліший дует для Колі!", "Прекрасна пара", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Софії Ротару вже 73 роки, але своїми виступами вона доводить, що ще о-го-го.

Нагадаємо, що Ротару вразила перевтіленням в пекучу циганку, такою буває дуже рідко:"просто дівчинка-підліток".

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