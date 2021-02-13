Известная певица София Ротару впечатлила внешностью на архивном фото

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появился старый снимок артистки, на котором она предстала в весьма необычном образе. Ротару была одета в черную кофту с глубоким декольте. Ее образ дополняли черные короткие перчатки и массивные золотые цепи на шее. Также крупные украшения были на руках и ушах артистки.

На голове у певицы красовалась популярная в те годы прическа. Образ завершал довольно странный макияж с голубыми тенями, из-за которого яркая Ротару выглядела блеклой и невыразительной. Такой звезду мало кто помнит.

«Ретро», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях Ротару оставили массу приятных слов.

«Шикарная женщина», «Красавица», «Молоденькая...хорошенькая», «Этот стиль... Это было круто!», «Добрый вечер дорогая моя жизнь, моя мечта самая, самая любимая София!!! Целую!!! Люблю!», «Наша золотая София, моя королева, всегда, как тихая волна океана, без интриг и алкоголя, как дурмадонна», - пишут поклонники.

Стоит отметить, что свой творческий путь София Ротару начала еще в юности. Уже в молодые годы она была довольно известной артисткой.

Напомним, что озорная Ротару схватила под руку заросшего Баскова, доказав, что еще о-го-го: «Прекрасная пара».

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