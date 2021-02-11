Невістка відомої співачки Софії Ротару, Світлана Євдокименко, показала, триповерховий особняк під Києвом

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вона виклала фотографію будинку в Конча-Заспі, що стоїть серед величезних сосен, припорошених снігом.

Зараз територія навколо будинку вкрита снігом, а влітку там шикарно цвітуть троянди, гортензії і лілії.

Фото активно коментують в мережі, відзначаючи, що серед засніжених сосен будинок схожий на казковий..

"Чарівно», "Казка", "Ось така казка і повинна бути у народної улюбленці!❤ Захоплення!", "Краса невимовна», "як в казці", " краса яка у вас! Як у казці!", "Красиво як на листівочці", "чари", "затишний будиночок, красиво навколо", - пишуть в коментарях.

А ось так виглядає будинок всередині. Це фото було зроблено на Різдво, коли разом зібралася вся сім'я, в тому числі і онуки Софії Ротару - Анатолій і Софія.

На фото зображений чоловік Світлани Руслан Євдокименко. Далі - сама знаменита виконавиця, діти Руслана і Світлани — Анатолій і Софія, а також сестра Ротару з песиком на ніжках.

Нагадаємо, юна внучка Софії Ротару вразила спокусливим виглядом, піднявши білу маєчку: "фото провокація"

Як повідомляла Politeka, юна внучка Софії Ротару в міні-сукні влаштувала пристрасні танці, показавши, чим пішла в бабусю: "Ой, яка..."

Також Politeka писала, що пустотлива Ротару схопила під руку зарослого Баскова, довівши, що ще о-го-го: "прекрасна пара»