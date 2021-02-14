Перед Днем Святого Валентина, 13 лютого, відзначається Galentine's Day-неофіційний День жіночої дружби

Одинадцять років тому у світі почали святкувати неофіційне свято, присвячене темі жіночої дружби. Це почалося після того, як Леслі Ноуп з серіалу «Парки і зони відпочинку» проголосила придуманий свято Galentine's Day найкращим днем у році.

Він святкується напередодні Дня святого Валентина і є приводом для зустрічі подруг. Пропонуємо згадати приклади зіркової дружби, яка часто є приводом для пліток серед шанувальників, а також приємно радує фанатів.

Тіна Кароль і Юлія Саніна стали хорошими друзями після того, як записали спільну композицію і навіть заспівали разом на декількох концертах. Після зірки випустили кліп. А на шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль вперше вирішила вийти на паркет разом з Юлією і підтримувала її у фіналі.

Катерина Осадча традиційно щороку приїжджає до Тіні Кароль, щоб привітати її з днем народження. Зірки досить добре спілкуються - цього року ведуча " Світського життя "вирішила привітати колегу прямо перед зйомками шоу"Голос".

У відмінних відносинах з Катериною Осадчою знаходиться і Настя Каменських. Чоловіки зірок є кумами, також пари є один одному сусідами і часто ходять один до одного в гості.

Ірина Горова-екс-дружина Потапа є відомим продюсером і це не заважає їй дружити зі своїми підопічними. Вона зберігає теплі стосунки не тільки з колишнім чоловіком, але і з колегами. З молодою співачкою Мішель Андранде Ірина спілкується досить добре.

Дружина Монатіка Ірина добре спілкується з Надею Дорофєєвою, причому зірки дружать сім'ями і Надя з сім'єю співака Дмитра Монатіка не раз відпочивала разом, вирушаючи закордон.

Оля Полякова кілька днів тому отримала сюрприз, про який мріяла багато років. Артистка приїхала на свій концерт, однак, коли вийшла на сцену, була збентежена. Замість виступу і натовпу шанувальників, Полякова отримала вечірку-сюрприз на честь свого дня народження.

Провести час з колегою і подругою прийшли багато зірок. Відзначилися на святкуванні в тому числі і Леся Нікітюк, Катерина Кухар, Соня Плакидюк, Маша Єфросиніна і Даша Астаф'єва.

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