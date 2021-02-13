Багато хто про таке мріють

Настя Каменських і Потап випадково засвітили вітальню свого особняка

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських та її чоловік, шоумен і продюсер Потап, побудували свій будинок в елітному селищі під Києвом.

Настя Каменських знімала відео зі своїм чоловіком Потапом і засвітила їх хороми в Instagram-Stories.

Будинок пари знаходяться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Ця місцевість вже давно стала популярним місцем для життя еліти. Тут відмінна природа, поруч є річка і від столиці зовсім близько-всього 16 км.

Багато шанувальників Каменських і Потапа з нетерпінням чекають, коли побачать будинок зсередини. Співачка виконала їх мрію лише наполовину, засвітивши вітальню і їдальню в домі. Так, на відео Потап показує кумедний танець на тлі великої кімнати, де зірки приймають гостей. Білі полиці, плазма, м'які дивани і всілякі аксесуари створюють навколо затишок.

Дійсно інтер'єр будинку захоплює, адже створюється враження, що крутіше вже нікуди. І не будемо приховувати багато людей про такий будинок можуть тільки мріяти.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарі під кадрами, адже їх Каменських показала у своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей: "блазні і королі...".

Також на Pоliteka ми розповідали, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем.