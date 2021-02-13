Відома модель і зірка " Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол показала себе і розповіла про щастя

На фото Кендіс здалася в помаранчевому бікіні. Красуня позувала на пляжі, поруч з джунглями. Модель доповнила образ прикрасами, а волосся вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Кадр вийшов досить світлим і захоплюючим, адже Свейнпол виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє щасливе місце ...

Де джунглі зустрічаються з пляжем

Де твоє щасливе місце?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе", " Привіт богиня спокуслива Кендіс !!!", "Моя королева", "я люблю Кендіс", "цілі тіла", "як би я хотів потерпіти корабельну аварію на острові з тобою", "я люблю тебе, ангел", " це приголомшливо. Моє щасливе місце завжди біля води"," коли зробиш це Одного разу, випий кави зі мною", " де щастя, ось місце ...", "Мені подобається цей колір на тобі, Кендіс, це твій улюблений колір? :)".

Ми писали, що американська модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret вразила фігурою, примірявши одне лише боді.

Уточнимо, що на фотографії Свейнпол позує в одному боді, ефектно нагнувшись в кадр. Завдяки цьому в кадр потрапили витончені вигини красуні, на що звернули увагу її шанувальники.

Нагадаємо, зірка "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол задерла ноги вище голови, захоплюючи розтяжкою

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