Відома модель і зірка " Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол показала себе і розповіла про щастя
На фото Кендіс здалася в помаранчевому бікіні. Красуня позувала на пляжі, поруч з джунглями. Модель доповнила образ прикрасами, а волосся вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Кадр вийшов досить світлим і захоплюючим, адже Свейнпол виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Моє щасливе місце ...
Де джунглі зустрічаються з пляжем
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Фаворитка "Голосу країни" Міла Нітіч порвала з продюсером, всі подробиці конфлікту: "Він мене іноді…"
Софію Ротару насилу впізнали на кадрах з таємного концерту: "З Пугачовою на старості років помінялися..."
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак позбувся брекетів, як він тепер виглядає: "Став ще красивішим"
Кравець з "Квартал 95" отримала будинок в подарунок, кадри справжньої розкоші: "Мами дівчаток мене зрозуміють"
Де твоє щасливе місце?",- написала зірка.
Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:
"Люблю тебе", " Привіт богиня спокуслива Кендіс !!!", "Моя королева", "я люблю Кендіс", "цілі тіла", "як би я хотів потерпіти корабельну аварію на острові з тобою", "я люблю тебе, ангел", " це приголомшливо. Моє щасливе місце завжди біля води"," коли зробиш це Одного разу, випий кави зі мною", " де щастя, ось місце ...", "Мені подобається цей колір на тобі, Кендіс, це твій улюблений колір? :)".
Ми писали, що американська модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret вразила фігурою, примірявши одне лише боді.
Уточнимо, що на фотографії Свейнпол позує в одному боді, ефектно нагнувшись в кадр. Завдяки цьому в кадр потрапили витончені вигини красуні, на що звернули увагу її шанувальники.
Нагадаємо, зірка "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол задерла ноги вище голови, захоплюючи розтяжкою
А ще Politeka писала, що розпатлана зірка "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол приміряла вузьку сукню
Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол з гарячою подружкою попустували на пляжі