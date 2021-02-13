Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала себя и рассказала о счастье

На фото Кэндис показалась в оранжевом бикини. Красотка позировала на пляже, рядом с джунглями. Модель дополнила образ украшениями, а волосы решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Кадр получился довольно светлым и захватывающим, ведь Свейнпол выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мое счастливое место ...

Где джунгли встречаются с пляжем

Где твое счастливое место?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя", "привет богиня соблазнительная Кэндис !!!", "Моя королева", "Я люблю Кэндис", "Цели тела", "Как бы я хотел потерпеть кораблекрушение на острове с тобой", "Я люблю тебя, ангел", "Это потрясающе. Мое счастливое место всегда у воды", "Когда сделаешь это однажды, выпей кофе со мной", "Где счастье, вот место ...", "Мне нравится этот цвет на тебе, Кэндис, это твой любимый цвет? :)".

Мы писали, что американская модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила фигурой, примеряв одно лишь боди.

Уточним, что на фотографии Свэйнпол позирует в одном боди, эффектно нагнувшись в кадр. Благодаря этому в кадр попали изящные изгибы красотки, на что обратили внимание ее поклонники.

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