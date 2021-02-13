Известная модель и звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол показала себя и рассказала о счастье
На фото Кэндис показалась в оранжевом бикини. Красотка позировала на пляже, рядом с джунглями. Модель дополнила образ украшениями, а волосы решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Кадр получился довольно светлым и захватывающим, ведь Свейнпол выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мое счастливое место ...
Где джунгли встречаются с пляжем
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Как изменились Каменских с Потапом, Сумская и Борисюк, Мирзоян и Матвиенко, и другие звездные пары: тогда и сейчас
Дженнифер Лопес в одном белье и розовой шубе без стыда показала свои "розы": "Поляна соблазна"
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
"Он всегда звонил матери": душераздирающие детали трагедии с 15-летним школьником в Харькове
Где твое счастливое место?", - написала звезда.
Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:
"Люблю тебя", "привет богиня соблазнительная Кэндис !!!", "Моя королева", "Я люблю Кэндис", "Цели тела", "Как бы я хотел потерпеть кораблекрушение на острове с тобой", "Я люблю тебя, ангел", "Это потрясающе. Мое счастливое место всегда у воды", "Когда сделаешь это однажды, выпей кофе со мной", "Где счастье, вот место ...", "Мне нравится этот цвет на тебе, Кэндис, это твой любимый цвет? :)".
Мы писали, что американская модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила фигурой, примеряв одно лишь боди.
Уточним, что на фотографии Свэйнпол позирует в одном боди, эффектно нагнувшись в кадр. Благодаря этому в кадр попали изящные изгибы красотки, на что обратили внимание ее поклонники.
Напомним, звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол задрала ноги выше головы, восхищая растяжкой
А еще Politeka писала, что растрепанная звезда "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол примерила узкое платье
Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол с горячей подружкой порезвились на пляже