Известная южноафриканская модель Кэндис Свейнпол, которая является ангелом Victoria’s Secret, пошалила на пляже с подружкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором стояла рядом с такой же прекрасной девушкой. Нею оказалась 35-летняя модель, еще один ангел Victoria’s Secret Даутцен Крус.

Обе красотки позировали в красивенных купальниках, демонстрируя свои аппетитные формы. На Кэндис был миниатюрный черный купальник с оригинальными завязками на поясе. Маленькие треугольники ткани прикрывали небольшую грудь звезды.

Крус позировала в белом купальнике, демонстрируя идеальную пятую точку.

«С днем рождения этого земного ангела. Ты единственная в своем роде. Самое красивое существо, которое я знаю. Люблю и скучаю по тебе, нашему смеху и хорошим воспоминаниям. Желаю тебе удачного личного года», - написала Свейнпол под фото.

В комментариях поклонники моделей оставили массу приятных слов.

«Самые красивые ангелы», «Вы двое великолепны», «Удивительные красотки», «Великолепно», «Королевы», «Самые красивые девушки на свете! Любил вас девчонки», «Удивительные два ангела», - пишут пользователи сети.

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Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол в мини-бикини устроила горячий танец под пальмами: "Идеальная фигура".

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