Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Харламова, поділилася несподіваним фото в новому образі

30-річна Яна Кошкіна є популярною артисткою, яка знімалася в досить відомих серіалах і була учасницею гумористичного шоу «Одного разу в Росії». Знаменитість не боїться критики і розповідає правду про себе досить сміливо і без зайвого прикрашання.

Також через те, що не комплексує і не бентежиться, Яна нерідко демонструє тіло в досить пікантних образах і цей раз не став винятком. Чергова фотографія в Instagram була досить яскравою, адже Кошкіна постала перед фанатами в традиційному російському стилі: в сарафані і кокошнику.

А щоб показати фігуру Яна навіть задерла низ спідниці, оголивши тим самим стрункі ноги в білих чоботях.

"Мої дорогі, я шалено вдячна вам за підтримку!❤ ️ 🙏 🏻 Ви абсолютно праві, добрих і щирих людей набагато більше! Спасибі кожному з вас!🥰 А ми, після довгої перерви, відлітаємо на гастролі! Петербург, зустрічай! Завтра концерт»одного разу в Росії"! Приходьте! До зустрічі🌹», - написала Кошкіна під кадром.

Фанати відразу відповіли:

"Красуня ❤; номер 1🔥; Ух Бояриня🔥, ноги просто вогонь; Ля ти казка; я б з тобою подружився; красива Яна 😊 так тримати; щоб всі матрьошки такими були!!! 😍 ; І російський народний стиль їй до лиця 🔥; як зазвичай Богиня всього😂; Просто очей не відірвати😍 🔥; вам би ще косу; ❤ ️ кіт у чоботях! у спідниці"»

До цього знаменитість поміркувала на тему того, чому багатьом людям важливо знайти у всьому негатив.

"Викладаєш Селфі, пишуть, що Ти-урод! Викладаєш фото зі зйомок, строчать коментарі про те, що проект – г**але (хоч ще і не вийшов в ефір). Десь пишуть, що занадто худа, десь, що стала Жирна свиня. Десь що занадто довге волосся, а потім, що каре мені зовсім не йде...» ,- розповіла Кошкіна про нелегке життя публічної фігури в наші дні.

Нагадаємо, що пишногруда» наречена " Харламова роздяглася до трусиків.

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