Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют «невестой» Харламова, поделилась неожиданным фото в новом образе

30-летняя Яна Кошкина является популярной артисткой, которая снималась в довольно известных сериалах и была участницей юмористического шоу «Однажды в России». Знаменитость не боится критики и рассказывает правду о себе довольно смело и без лишнего приукрашивания.

Также из-за того, что не комплексует и не смущается, Яна нередко демонстрирует тело в довольно пикантных образах и этот раз не стал исключением. Очередная фотография в Инстаграм была довольно яркой, ведь Кошкина предстала перед фанатами в традиционном русском стиле: в сарафане и кокошнике.

А чтобы показать фигуру Яна даже задрала низ юбки, обнажив тем самым стройные ноги в белых сапогах.

«Мои дорогие, я безумно благодарна вам за поддержку!❤️🙏🏻 Вы абсолютно правы, добрых и искренних людей гораздо больше! Спасибо каждому из вас!🥰 А мы, после долгого перерыва, улетаем на гастроли! Петербург, встречай! Завтра концерт «Однажды в России»! Приходите! До встречи🌹», - написала Кошкина под кадром.

Фанаты сразу ответили:

«Красотка ❤; номер 1🔥; Ух Боярыня🔥, ноги просто огонь; Ля ты сказка; Я бы с тобой подружился; Красивая Яна 😊 так держать; Чтоб все матрёшки такими были!!! 😍; И русский народный стиль ей к лицу 🔥; как обычно Богиня всего😂; Просто глаз не оторвать😍🔥; Вам бы ещё косу; ❤️ Кот в сапогах! в юбке».

До этого знаменитость поразмышляла на тему того, почему многим людям важно найти во всем негатив.

«Выкладываешь селфи, пишут, что ты - урод! Выкладываешь фото со съёмок, строчат комментарии о том, что проект – г**но (хоть ещё и не вышел в эфир). Где-то пишут, что слишком худая, где-то, что стала жирная свинья. Где-то что слишком длинные волосы, а потом, что каре мне совсем не идёт...», - рассказала Кошкина о нелегкой жизни публичной фигуры в наши дни.

Напомним, что пышногрудая «невеста» Харламова разделась до трусиков.

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