Популярна українська співачка Ані Лорак вразила своїх фоловерів бездоганним стилем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, в акаунті співачки з'явились світлини в двох яскравих образах. Вона вирішила поділитися з шанувальниками власними правилами вибору гардероба.

"Мої дорогі, сьогодні поділюся з вами своїми правилами у виборі гардероба! Не можна сліпо слідувати моді. Потрібно, щоб мода слідувала за вашим стилем. При виборі одягу я керуюся декількома простими правилами", - зазначила артистка.

Перш за все, за її словами, варто враховувати власні параметри - наприклад, мініатюрним дівчаткам потрібен маленький каблучок, щоб візуально зрівноважити пропорції тіла.

Також, за словами Лорак, важливо звертати увагу на те, які кольори личать особисто вам - в залежності від кольору шкіри, волосся, очей і т.д. Вона також порадила уникати одягу з принтами, тому що вони роблять силует більш широким.

Співачка наголосила, що важливо не забувати про акценти і доповнювати одяг прикрасами.

У коментарях шанувальники артистки не стримують емоцій і засипають її компліментами.

"Ой, все. Тепер точно Єгор, бувай. Ха-ха, нарешті. Лазарев, дій! Змінюється Кароліна, перетворюється в ту маленьку дівчинку, якою була декілька років тому", "Ані, ви в будь-якому образі шикарно виглядаєте", "Неймовірна красуня", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

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