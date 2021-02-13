Популярна українська співачка Аліна Гросу напередодні Дня Всіх Закоханих поділилася зворушливими кадрами з красунчиком-актором
Як відомо, раніше виконавиця пережила важке розлучення зі своїм першим чоловіком, російським бізнесменом Олександром Комковим. Якийсь час вона була самотня, проте в кінці минулого року зірка стала все частіше ділитися кадрами, на яких вона позує в компанії актора Романа Полянського. Не дивно, що незабаром в мережі пішли чутки про їхній роман.
Нещодавно парочка випустила зворушливий кліп на пісню «рушник». У новому пості Гросу поділилася кадрами зі зйомок. На відео вони з Романом чуттєво танцюють, обіймаються, цілуються і взагалі поводяться як закохана парочка.
"Друзі, для вас, для закоханих для люблячих і для вільних наша пісня з Романом Полянським і mood video:) до Дня Всіх Закоханих. Хочемо дізнатися, що відчуваєте ви при перегляді?:)", - підписала кадри співачка.
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У коментарях українці тут же почали ділитися своїми враженнями.
"Пісня супер, відчувається магія між вами", "які ж Ви прекрасні! Навіть заздрю", "ви дуже красива і гармонійна пара, дай вам Бог всього самого найкращого", "бережіть один одного і Вашу любов!", "пісня вогонь. головне не помилилися, як з першим чоловіком удачі вам", "Між вами любов, а очі як горять!",- пишуть люди.
Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "Я балдію".
Як повідомляла Politeka, розлучена Гросу в образі монашки розбурхала кадрами з новим коханим: "створені один для одного...".
Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу: "чекаю весілля".