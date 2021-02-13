Чоловік Наді Дорофєєвої, музикант Володимир Дантес показав екстремальні зимові розваги у себе у дворі

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився кумедним постом на своїй сторінці в Instagram.

На нових знімках Дантес вирішив показати шанувальникам лижний костюм, який купив собі ще кілька років тому. Музикант зізнався, що так і не використовував його за призначенням, проте щосили "розсікає" в ньому по власному двору.

"Купив собі цей костюм 3 роки тому, щоб ганяти на сноуборді. На сноуборді так і не ганяв, але зате люто розсікаю по двору", - написав Дантес.

На фото співак дійсно грається у дворі свого особняка в лижному костюмі. Музикант грає зі снігом, а потім і зовсім стає на голову.

Дорофєєва відреагувала на пост чоловіка смайликом з посмішкою. Шанувальники Дантеса також не змогли пройти повз таких кадрів.

"Навіщо сноуборд, якщо можна круто розважитися в костюмі у дворі?", "Класний костюмчик! Ще поганяєте! Відмінних вихідних Вам!", "Можна просто поганяти в костюмі) він дуже навіть нічого)", "Надька кращий фотограф", "Вова ти класний акробат", "виходить, що цей костюм "домашній", "Супер))) Без сноуборду в ньому теж ганяти можна«," а де фото з лопатою?",- пишуть люди.

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