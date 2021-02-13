"Купил себе этот костюм 3 года назад"

Муж Нади Дорофеевой, музыкант Владимир Дантес показал экстремальные зимние развлечения у себя во дворе

Как сообщает Politeka.net, артист поделился забавным постом на своей странице в Инстаграм.

На новых снимках Дантес решил показать поклонникам лыжный костюм, который купил себе еще несколько лет назад. Музыкант признался, что так и не использовал его по назначению, однако вовсю «рассекает» в нем по собственному двору.

«Купил себе этот костюм 3 года назад, чтоб гонять на сноуборде. На сноуборде так и не гонял, но зато люто рассекаю по двору», - написал Дантес.

На фото певец действительно резвится во дворе своего особняка в лыжном костюме. Музыкант играет со снегом, а затем и вовсе становится на голову.

Дорофеева отреагировала на пост мужа смеющимся смайликом. Поклонники Дантеса также не смогли пройти мимо таких кадров.

«Зачем сноуборд, если можно круто развлечься в костюме во дворе?», «Классный костюмчик! Ещё погоняете! Отличных выходных Вам!», «Можно просто погонять в костюме) он очень даже ничего)», «Надька лучший фотограф», «Вова ты классный акробат», «Выходит, что этот костюм «домашний», «Супер))) Без сноуборда в нём тоже гонять можно», «А где фото с лопатой?», - пишут люди.

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