Муж Нади Дорофеевой, музыкант Владимир Дантес показал экстремальные зимние развлечения у себя во дворе
Как сообщает Politeka.net, артист поделился забавным постом на своей странице в Инстаграм.
На новых снимках Дантес решил показать поклонникам лыжный костюм, который купил себе еще несколько лет назад. Музыкант признался, что так и не использовал его по назначению, однако вовсю «рассекает» в нем по собственному двору.
«Купил себе этот костюм 3 года назад, чтоб гонять на сноуборде. На сноуборде так и не гонял, но зато люто рассекаю по двору», - написал Дантес.
На фото певец действительно резвится во дворе своего особняка в лыжном костюме. Музыкант играет со снегом, а затем и вовсе становится на голову.
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Дорофеева отреагировала на пост мужа смеющимся смайликом. Поклонники Дантеса также не смогли пройти мимо таких кадров.
«Зачем сноуборд, если можно круто развлечься в костюме во дворе?», «Классный костюмчик! Ещё погоняете! Отличных выходных Вам!», «Можно просто погонять в костюме) он очень даже ничего)», «Надька лучший фотограф», «Вова ты классный акробат», «Выходит, что этот костюм «домашний», «Супер))) Без сноуборда в нём тоже гонять можно», «А где фото с лопатой?», - пишут люди.
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