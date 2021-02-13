Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко поділився свіжими світлинами зі зйомок і заінтригував шанувальників "дечим цікавеньким"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті Гашенка з'явились фото зі зйомок "Дизель шоу".

"Готуємо для вас дещо новеньке, свіженьке, заводне, запальне, вечірнє, пародійне, комедійне, студійне, розважальне, народне!" - написав він.

На опублікованих фото Гашенко позує в класичному чорному костюмі, білій сорочці та у краватці-метелику кольору британського прапору. Також на ньому можна побачити перуку рудого кольору.

"Удачі вам всім на зйомках, Євгене Івановичу!", "Удачі!", "СТБ? Неочікувано", "З нетерпінням чекаємо", "Удачі вам всім", "Мені чашку можна?" - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Гашенко розповів про романтичну традицію в своїй родині.

"У нас в родині заведено, що я готую сніданки. Просто люблю це робити! Варіантів у мене багато: омлет, вівсянка з горіхами, родзинками і яблуками, салат зі шпинатом. Але ще більш романтично, коли ми з дружиною готуємо разом. У такі моменти ми ловимо кайф від того, що допомагаємо один одному. Розмовляємо, доповнюємо один одного і мріємо про більше. Для мене дуже цінні ці моменти", - поділився він.

Нагадаємо, Гашенко з "Дизель Шоу" в мокрих плавках похвалився кадрами насолоди з Мальдів.

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