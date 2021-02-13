Актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко поделился свежими фотографиями со съемок и заинтриговал поклонников "кое-чем интересненьким"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте Гашенко появились фото со съемок "Дизель шоу".

"Готовим для вас кое-что новенькое, свеженькое, заводное, зажигательное, вечернее, пародийное, комедийное, студийное, развлекательное, народное!" - написал он.

На опубликованных фото Гашенко позирует в классическом черном костюме, белой рубашке и в галстуке-бабочке цвета британского флага. Также на нем можно увидеть парик рыжего цвета.

"Удачи вам всем на съемках, Евгений Иванович!", "Удачи!", "СТБ? Неожиданно", "С нетерпением ждем", "Удачи вам всем", "Мне чашку можно?" - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Гашенко рассказал о романтической традиции в своей семье.

"У нас в семье заведено, что я готовлю завтраки. Просто люблю это делать! Вариантов у меня много: омлет, овсянка с орехами, изюмом и яблоками, салат со шпинатом. Но еще более романтично, когда мы с женой готовим вместе. В такие моменты мы ловим кайф от того, что помогаем друг другу. Обсуждаем, дополняем друг друга и мечтаем о большем. Для меня очень ценны эти моменты", - поделился он.

Напомним, Гашенко из "Дизель Шоу" в мокрых плавках похвастался кадрами наслаждения с Мальдив.

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