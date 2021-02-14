Відома українська співачка Ані Лорак показала, як приміряє міні-сукню з відвертим вирізом
Зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася муками вибору на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, в новому сторіз Лорак звернулася за допомогою до своїх шанувальників. Співачка зробила селфі під час примірки нового вбрання і вирішила з'ясувати, чи варто їй його взяти.
На фото 42-річна зірка позує в сміливій короткій сукні. Чорне вбрання в білий горошок привертає увагу не тільки своєю короткою спідницею, але і вирізом на грудях майже до самого пупка.
Втім, незважаючи на сміливий дизайн, співачка, судячи з усього, всерйоз задумалася про його придбання.
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"Беремо?",- поцікавилася вона у фанатів.
Залишається невідомим, чи зважилася Лорак на покупку цієї сукні.
Раніше ми писали, що Лорак приховала струнку фігуру під вільним синім светром з високим коміром без принтів і аксесуарів.
Легкий макіяж, проста зачіска і шкіряні штани створили простий і яскравий образ зірки.
Варто відзначити, що Кароліна більше не ховає фігуру під вільним одягом, як це було до того, як вона схудла.
Нагадаємо, різко помолоділа Ані Лорак вразила виглядом в непристойно коротких сукнях: "Єгор - бувай, Лазарєв-дій!".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в розтягнутому светрі і шкіряних штанях показала "нову" себе: "Ого, що з настроєм?".
Також Politeka писала, що Лорак налякала зовнішністю поруч з Кіркоровим і MARUV: "стає схожою на Успенську".