Відома українська співачка Ані Лорак показала, як приміряє міні-сукню з відвертим вирізом

Зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася муками вибору на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, в новому сторіз Лорак звернулася за допомогою до своїх шанувальників. Співачка зробила селфі під час примірки нового вбрання і вирішила з'ясувати, чи варто їй його взяти.

На фото 42-річна зірка позує в сміливій короткій сукні. Чорне вбрання в білий горошок привертає увагу не тільки своєю короткою спідницею, але і вирізом на грудях майже до самого пупка.

Втім, незважаючи на сміливий дизайн, співачка, судячи з усього, всерйоз задумалася про його придбання.

"Беремо?",- поцікавилася вона у фанатів.

Залишається невідомим, чи зважилася Лорак на покупку цієї сукні.

Раніше ми писали, що Лорак приховала струнку фігуру під вільним синім светром з високим коміром без принтів і аксесуарів.

Легкий макіяж, проста зачіска і шкіряні штани створили простий і яскравий образ зірки.

Варто відзначити, що Кароліна більше не ховає фігуру під вільним одягом, як це було до того, як вона схудла.

Нагадаємо, різко помолоділа Ані Лорак вразила виглядом в непристойно коротких сукнях: "Єгор - бувай, Лазарєв-дій!".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в розтягнутому светрі і шкіряних штанях показала "нову" себе: "Ого, що з настроєм?".

Також Politeka писала, що Лорак налякала зовнішністю поруч з Кіркоровим і MARUV: "стає схожою на Успенську".