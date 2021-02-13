Дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями різко висловилася про заздрість і покрасувалася ідеальною фігурою на тлі розкішної машини

Лілія Яма поділилася новим яскравим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У новому пості красуня розповіла, що часто помічає в соцмережах, коментарі повні заздрості і осуду. При цьому, вона зізналася, що і сама періодично відчуває такі почуття.

"Особливо коли бачу гарний профіль успішної людини, яка замість того щоб писати гидоти, працює над собою, розвивається (не засуджуючи інших) домагається всіх благ про які мріяв. Кожен має реальність, яку він заслуговує і над якою працює", - написала Лілія.

Вона додала, що заздрість лише обнуляє всі досягнення людини.

«Вектор уваги повинен бути спрямований в першу чергу в свою сторону. А ось порадіти можна не тільки своїм, але і чиїмось успіхам", - додала дружина хореографа.

На нових знімках вона і сама дала людям привід для заздрості. Красуня позувала на тлі дорогої машини в зухвалому вбранні кислотного кольору. Головною родзинкою обтягуючого костюма стали корсет і яскраво-зелені кросівки. В такому образі засмаглі ніжки Лілії виглядають особливо виграшно.

Влад Яма не стримався і залишив під фотографіями дружини смайлики з сердечками.

Підписники Лілії також відреагували на новий пост.

"Всі фотографії прекрасні Краса божевільна», «всі фото стильно і яскраво», "ви прекрасні", - пишуть люди.

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