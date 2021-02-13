Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы резко высказалась о зависти и покрасовалась идеальной фигурой на фоне роскошной машины
Лилия Яма поделилась новым ярким фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В новом посте красотка рассказала, что часто замечает в соцсетях, комментарии полные зависти и осуждения. При этом, она призналась, что и сама периодически испытывает такие чувства.
«ОСОБЕННО когда вижу красивый профиль успешного человека, который вместо того чтобы писать гадости, работает над собой, развивается (не осуждая других) добивается всех благ о которых мечтал. Каждый имеет реальность, которую он заслуживает и над которой работает», - написала Лилия.
Она добавила, что зависть лишь обнуляет все достижения человека.
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«Вектор внимания должен быть направлен в первую очередь в свою сторону. А вот порадоваться можно не только своим, но и чьим-то успехам», - добавила жена хореографа.
На новых снимках она и сама дала людям повод для зависти. Красотка позировала на фоне дорогой машины в дерзком наряде кислотного цвета. Главной изюминкой обтягивающего костюма стали корсет и ярко-зеленые кроссовки. В таком образе загорелые ножки Лилии выглядят особенно выигрышно.
Влад Яма не сдержался и оставил под фотографиями жены смайлики с сердечками.
Подписчики Лилии также отреагировали на новый пост.
«Все фотографии прекрасные красота безумная», «Все фото стильно и ярко», «Вы прекрасны», - пишут люди.
Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".