Настя Каменських підкорила новим розкішним образом, в якому вона з'явилася на шоу «Маска»

Популярна українська співачка вирішила перевершити саму себе, примірявши вишукану вечірню сукню.

Так, зірка з'явилася в новому випуску програми в оксамитовій сукні розкішного шоколадного відтінку. Облягаючий наряд з незвичайними плічками і корсетом ідеально підкреслив струнку фігуру співачки і її засмаглу шкіру.

На сторінці програми» Зірковий шлях " в Instagram вже встигли порівняти новий образ Каменських з її нарядом для попереднього випуску шоу. Тоді Настя з'явилася на знімальному майданчику в шовковій сукні глибокого смарагдового відтінку з відкритим плечем.

Українцям запропонували вибрати, який образ співачки виявився більш вдалим. Втім, думки з цього приводу розділилися. Однак, можна помітити, що з невеликим відривом все ж перемагає перше плаття смарагдового кольору.

"Я ось дивлюся вибираю який найкращий але не можу ніяк вибрати адже два образи неймовірно цікаві», «обожнюю її в будь-якому вбранні», «Образ, де вона за столом, а не на ньому», «головне не наряд, а як себе веде...при такій поведінці-жоден наряд не допоможе», «мені 1 більше подобається», "скрізь хороша", - пишуть люди.

Нагадавши, Каменських випадково засвітила на відео розкішне сімейне гніздечко з Потапом:"крутіше вже нікуди".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки «на льодянках:»Мама з собачкою - це щось".

Також Politeka писала, що Каменських з новою зачіскою і в розтягнутому спортивному костюмі здивувала іміджем: "Брюнетка палить".