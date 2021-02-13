Скандальна українська співачка MARUV знайшла спосіб здивувати шанувальників новим епатажним образом в компанії спокусливих красунь

Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) любить шокувати глядачів відвертими образами і зухвалими витівками на сцені і в своїх кліпах. Часто вона з'являється в кадрі з іншими дівчатами, ніби спеціально дражнячи шанувальників.

У новому відео на своїй сторінці в Тікток MARUV знову постала в образі впевненої в собі підкорительки жіночих сердець. Так, на відео співачка сидить перед камерою в розкутому вбранні.

На ній чорний піджак, а також прозорий гольф, під яким видніється викликає білизна. Головною родзинкою образу артистки стала стильна кашкет з блискітками.

За спиною співачки з'являються дві молоді дівчата в чорних боді, а також відвертих кофтах в сіточку. Красуні спочатку млосно притискаються один до одного, а потім фокусують свою увагу на виконавиці і починають вигинатися навколо неї.

Шанувальники MARUV прийшли в захват від таких зухвалих кадрів.

"Big Boss MARUV і папараці, яких ми заслужили", "які офігенні дівчатка", "офігенний образ. Просто 10/10. Гармата", "для чого все це, що з цим робити. купіть корову", "Переглядаю 5 раз о май гад", "Маруф ти взагалі вогонь дівка", "Нюрочка, тобі сама Клеопатра заздрить", - пишуть люди.

Нагадаємо, що скандальна MARUV захопила природною красою, забувши про латекс і чорне волосся.

А ще Politeka писала, що грайлива MARUV покрутила стегнами перед юною подружкою, влаштувавши рольові ігри.

Також Politeka повідомляла, що фігуриста MARUV в тісному комбінезоні розташувалася на підлозі, вразивши хижою красою.