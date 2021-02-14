Курс долара знову рветься вгору після тривалого домінування гривні. Стало відомо, яких цифр можна чекати в обмінниках України 14 лютого

Напередодні вихідних Нацбанк встановив новий курс валют, який буде дійсним починаючи з п'ятниці, 12 лютого, і до неділі, 14 лютого, включно.

Згідно з даними регулятора, гривня продовжує падати по відношенню до американської та європейської валюти. Зокрема, курс долара виріс на 7 копійок, а євро виріс на 14 копійок.

Відповідно до даних на сайті НБУ, офіційний курс валют 14 лютого складе:

Долар США – 27,83 гривень;

Євро - 33,81 гривень.

Зазначалося, що на міжбанку ситуація буде не такою вигідною для долара: американська валюта подешевшала на 11 копійок у продажу, досягнувши позначки в 27,78 гривень за долар. Курс долара в покупці впав на 11 копійок – до 27,76 гривень за долар.

Курс євро на міжбанку також впав на 11 копійок, склавши 33,71 гривень.

Очікується, що вже з 15 лютого падіння гривні сповільниться. При цьому, на міжбанку долар буде рости.

Варто відзначити, що до цього гривня протягом восьми робочих днів зміцнювала позиції по відношенню до долара. Курс американської валюти встиг оновити свій мінімум з вересня минулого року.

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