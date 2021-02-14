У неділю українці зможуть перепочити від тривалих опадів і навіть вперше за довгий час насолодитися сонячною погодою

За прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, 14 лютого опади в Україні почнуть поступово припинятися. При цьому, одна половина країни в День святого Валентина зможе навіть насолодитися сонцем. Втім, цьому можуть перешкодити морози, що посилилися, і вітер.

Сніг продовжить йти в західних і частково центральних областях: Ужгородській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській.

Синоптики попереджають, що найхолодніше 14 лютого буде на північному сході. Найсильніші морози очікуються в Харкові, Сумах і Луганську. Вночі температура у відповідних областях коливатиметься від -11 до -14, а вдень – від -8 до -11 градусів.

Найтепліше буде в південних і західних областях. Там вночі стовпчики термометра опустяться до -5...-8 градусів, а вдень – від -1 до -4 градусів.

У Києві 14 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі очікуються морози від -12 до -14 градусів, а вдень температура коливатиметься в межах -5...-7 градусів. День пройде без опадів.

Синоптики також попередили українців про досить сильний північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

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