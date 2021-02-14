В воскресенье украинцы смогут передохнуть от длительных осадков и даже впервые за долгое время насладиться солнечной погодой

По прогнозу синоптиков из Укргидрометцентра, 14 февраля осадки в Украине начнут постепенно прекращаться. При этом, одна половина страны в День святого Валентина сможет даже насладиться солнцем. Впрочем, этому могут помешать усилившиеся морозы и ветер.

Снег продолжит идти в западных и частично центральных областях: Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ривненской и Волынской.

Синоптики предупреждают, что холоднее всего 14 февраля будет на северо-востоке. Самые сильные морозы ожидаются в Харькове, Сумах и Луганске. Ночью температура в соответствующих областях будет колебаться от -11 до -14, а днем – от -8 до -11 градусов.

Теплее всего будет в южных и западных областях. Там ночью столбики термометра опустятся до -5…-8 градусов, а днем – от -1 до -4 градусов.

В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются морозы от -12 до -14 градусов, а днем температура будет колебаться в пределах -5…-7 градусов. День пройдет без осадков.

Синоптики также предупредили украинцев о довольно сильном северо-западном ветре со скоростью 7–12 м/с.

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