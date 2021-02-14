Відомий співак, продюсер і шоумен Андрій Данилко дав несподівану обіцянку на шоу "Маска"

У 4 випуску грандіозного шоу "Маска" загадкові персонажі в черговий раз вражали глядачів своїми виступами. Судді намагалися викрити кожного з учасників, проте герої зуміли їх ще більше заплутати.



Як повідомляє Politeka.net, дивував у новому випуску і Андрій Данилко (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, перед виступом "Лев" зазначив, що різні покоління, різні нації бачили його виступи на стадіонах. Андрій Данилко і Дзідзьо переконані, що під маскою потужного і романтичного "Лева" ховається Олександр Пономарьов, проте Оля Полякова і Настя Каменських не згодні з колегами.

Продюсер Андрій Данилко настільки в цьому впевнений, що після виступу "Лева" заявив - якщо під маскою не Пономарьов, то він роздягнеться догола і станцює на сцені проекту.

"Це Пономарьов! Саша, знімай маску, не придурюйся. Це дар для артиста, для виконавця - бути впізнаваним. Я його не переплутаю ні з ким", – вигукнув Данилко зі свого місця детектива.

Його колеги посміялися з цієї обіцянки, але запам'ятали слова артиста і з нетерпінням чекають скоріше дізнатися, хто ховається під маскою величного "Лева".

Нагадаємо, що Данилко не зміг наздогнати Винника на шоу "Маска", насмішивши українців.

Раніше Politeka повідомляла, що Данилко зважився на крайнощі через шоу "Маска", артиста не зупинити.

Портал Politeka писав, що з'ясувалося, під якою "маскою" може ховатися улюбленець Андрія Данилка.