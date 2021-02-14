Актриса Ксенія Мішина посварилася з Олександром Еллертом на відпочинку

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці артистки.

Відзначимо, що Ксенія разом зі своїм сином Платоном і переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом зараз відпочивають в Домініканській Республіці. І актриса, і її коханий регулярно діляться зі своїми шанувальниками кадрами з сонячних пляжів.

Але на це раз вони опублікували

"Який жахливий купальник... Це просто кошмар. У бабусі в скрині три роки лежав", - заявив Олександр.

"А ти свій ніс бачив? Довгий, жахливий, великий. Замість обличчя-ніс! Клоун, фу!",- парирувала Мішина.

Судячи з наступної сторіс, на якій пара вже сміючись прогулювалася по готелю, сварки як такої і не було.

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