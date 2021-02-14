Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна здивувала пікантним знімком

Як передає Politeka.net, в мережі почалися бурхливі обговорення зухвалого образу Сніжани.

На фото вона позувала з оголеними грудьми і в приспущених джинсах. Її образ доповнили прикраси і макіяж.

Майже всі шанувальники захоплювалися її фігурою, але деякі все ж не схвалили таку відвертість.

На своїй сторінці в Instagram Сніжана поцікавилася у дочки, як вона ставиться до таких фотографій. І Веселіна зазначила-пишається, що у неї така гарна мама.

Українці на такий знімок українці відреагували по-різному.

"Вже Гола б фоткалась. Позорище. Такі фотки нехай чоловікові показує, а не всій країні", "віддаю їй належне - вона офігенно виглядає після 3 вагітностей", "то вона і ревіла, що Instagram у неї вкрали. Всьому є межа, є набагато красивіше жінки і красивими фігурами, але у них є гідність. А це продажні дівки. Це особисто моя думка", "чомусь я думала що ця жінка скромніше, а виявляється як багато хто не проти показати себе напівголою", - писали в коментарях під знімком Сніжани Бабкіної.



Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".







