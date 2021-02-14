Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Гаріка Харламова, порадувала новим пікантним кадром

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна російська актриса і телеведуча, що володіє модельною зовнішністю, Яна Кошкіна нерідко радує підписників в Instagram яскравими і гарячими кадрами.

Ось і сьогодні з ранку раніше Яна привітала шанувальників зі святом День святого Валентина і прикріпила до посту в Instagram сміливий знімок.

"Бажаю всім нам любити і бути коханими! Завжди! Я переконана, що світом править саме любов! А для тих, хто поки ще в пошуку, почніть з любові до себе😉, тоді і половинка ваша сама притягнеться!",- написала Кошкіна.

На знімку, який вона опублікувала, дівчина позує на сцені театру з букетом квітів і шампанським в руках. Актриса трохи нахилилася до камери,"блиснувши" бюстом. Довжина її спідниці на нескромному вбранні Кошкіної дозволяє розглянути її частково оголені стегна. Пікантний образ вона доповнила червоними туфельками на високих підборах, а з прикрас віддала перевагу сріблястим лаконічним сережкам каплевидної форми.

Настільки спекотне фото ніяк не могло залишити байдужими її шанувальників, які залишили під знімком свої компліменти. Крім того, багато хто приєднався до її привітань і також почали вітати Кошкіну, бажаючи їй всього самого найкращого.

"І тебе зі святом, любові і всіх благ тобі! Сховай диньки, випадуть", " Ну напевно яну завалять Валентинками😂"," блін, ну ти звичайно класна, прямо очей не відвести😏"," Яна, зі святом, твої щастя, прям самі кажуть, притягуйтеся до мене 😇 😇 😇 ", "Задоволення дивитися на красу ", "Очі розбігаються!".

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