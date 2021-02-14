Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, порадовала новым пикантным кадром

Как сообщает Politeka.net, 30-летняя российская актриса и телеведущая, обладающая модельной внешностью, Яна Кошкина нередко радует подписчиков в Instagram яркими и горячими кадрами.

Вот и сегодня с утра пораньше Яна поздравила поклонников с праздником День святого Валентина и прикрепила к посту в Instagram смелый снимок.

"Желаю всем нам любить и быть любимыми! Всегда! Я убеждена, что миром правит именно любовь! А для тех, кто пока ещё в поиске, начните с любви к себе😉, тогда и половинка ваша сама притянется!", - написала Кошкина.

На снимке, который она опубликовала, девушка позирует на сцене театра с букетом цветов и шампанским в руках. Актриса немного наклонилась к камере, "сверкнув" бюстом. Длина ее юбки на нескромном наряде Кошкиной позволяет рассмотреть ее частично обнаженные бедра. Пикантный образ она дополнила красными туфельками на высоком каблуке, а из украшений предпочла серебристые лаконичные серьги каплевидной формы.

Столь жаркое фото никак не могло оставить равнодушными ее поклонников, которые оставили под снимком свои комплименты. Кроме того, многие присоединились к ее поздравлениям и также начали поздравлять Кошкину, желая ей всего самого наилучшего.

"И тебя с праздником, любви и всех благ тебе! Спрячь дыньки, выпадут", "Ну наверное Яну завалят Валентинками😂", "Блин, ну ты конечно классная, прямо глаз не отвести😏", "Яна, с праздником, твое счастья, прям сами говорят, притягивайтесь ко мне😇😇😇 ", "Удовольствие смотреть на красоту ", "Глаза разбегаются!".

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