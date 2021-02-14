Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, порадовала новым пикантным кадром
Как сообщает Politeka.net, 30-летняя российская актриса и телеведущая, обладающая модельной внешностью, Яна Кошкина нередко радует подписчиков в Instagram яркими и горячими кадрами.
Вот и сегодня с утра пораньше Яна поздравила поклонников с праздником День святого Валентина и прикрепила к посту в Instagram смелый снимок.
"Желаю всем нам любить и быть любимыми! Всегда! Я убеждена, что миром правит именно любовь! А для тех, кто пока ещё в поиске, начните с любви к себе😉, тогда и половинка ваша сама притянется!", - написала Кошкина.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Подопечная Потапа Андраде заняла место Дорофеевой, премьерные кадры: "Время и Стекло" никуда не делись..."
Изменившуюся Софию Ротару с трудом узнали на кадрах с тайного концерта: "С Пугачевой на старости лет поменялись..."
В Одессе тело ребенка нашли висящим на двери: "мать оставила одного, а когда вернулась..."
В Харькове под мостом нашли тело 15-летнего школьника: полиция назвала причину гибели
На снимке, который она опубликовала, девушка позирует на сцене театра с букетом цветов и шампанским в руках. Актриса немного наклонилась к камере, "сверкнув" бюстом. Длина ее юбки на нескромном наряде Кошкиной позволяет рассмотреть ее частично обнаженные бедра. Пикантный образ она дополнила красными туфельками на высоком каблуке, а из украшений предпочла серебристые лаконичные серьги каплевидной формы.
Столь жаркое фото никак не могло оставить равнодушными ее поклонников, которые оставили под снимком свои комплименты. Кроме того, многие присоединились к ее поздравлениям и также начали поздравлять Кошкину, желая ей всего самого наилучшего.
"И тебя с праздником, любви и всех благ тебе! Спрячь дыньки, выпадут", "Ну наверное Яну завалят Валентинками😂", "Блин, ну ты конечно классная, прямо глаз не отвести😏", "Яна, с праздником, твое счастья, прям сами говорят, притягивайтесь ко мне😇😇😇 ", "Удовольствие смотреть на красоту ", "Глаза разбегаются!".
Напомним, что пышногрудая «невеста» Харламова разделась до трусиков.
Как сообщала Politeka, загадочная «невеста» Харламова вогнала в краску, показав, чем подцепила шоумена.
Также Politeka писала, что "невеста" Харламова блеснула "сахарными" полушариями перед Артуром Пирожковым.