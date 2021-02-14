Телеведучий Володимир Остапчук опублікували романтичні кадри з відпочинку
Як передає Politeka.net, новим знімком шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, зараз він зі своєю дружиною Христиною Гірник відпочиває на Мальдівах і активно ділиться з фоловерами цікавими фото і відео.
На честь свята Святого Валентина шоумен вирішив привітати своїх шанувальників зі святом.
"Любов - це дія. Happy Valentine's Day", - йдеться в підписі до фото, на якому Володимир разом з дружиною Христиною дурять на пляжі.
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Більш того, шоумен опублікував і відео, на якому його кохана ніжно цілує його в губи.
Шанувальники відповіли Остапчуку взаємністю і також привітали пару з днем закоханих.
"З днем закоханих моя улюблена інстасім'я! Взаєморозуміння Вам!", "Чому на фото Преса більше, ніж на відео. Класна фотка", " - писали в коментарях під постом.
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