Телеведучий Володимир Остапчук опублікували романтичні кадри з відпочинку

Як передає Politeka.net, новим знімком шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, зараз він зі своєю дружиною Христиною Гірник відпочиває на Мальдівах і активно ділиться з фоловерами цікавими фото і відео.

На честь свята Святого Валентина шоумен вирішив привітати своїх шанувальників зі святом.

"Любов - це дія. Happy Valentine's Day", - йдеться в підписі до фото, на якому Володимир разом з дружиною Христиною дурять на пляжі.

Більш того, шоумен опублікував і відео, на якому його кохана ніжно цілує його в губи.

Шанувальники відповіли Остапчуку взаємністю і також привітали пару з днем закоханих.

"З днем закоханих моя улюблена інстасім'я! Взаєморозуміння Вам!", "Чому на фото Преса більше, ніж на відео. Класна фотка", " - писали в коментарях під постом.

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