Потап і Настя Каменських показали свій День святого Валентина і зимову романтику

Як повідомляє Politeka.net, Потап і Настя живуть в приватному будинку, діляться в мережі милими домашніми відео і не втомлюються зізнаватися один одному в любові. Настя каже, що саме любов є найважливішим почуттям.

У День святого Валентина Настя приготувала для Потапа милий подаруночок. Про це вона розповіла на своїй сторінці в мережі Instagram.

Мало подарувати красиву і оригінальну валентинку (хоча і це вже добре), потрібно ще написати відповідне побажання. Можна взяти готове привітання або написати його самим. Настя вирішила поєднати, вона вибрала готову валентинку з побажанням і написала: "Люблю тебе" в кутку листівки.

Через деякий час вона підійшла до Потапа і віддала валентинку, яку репер відразу ж відкрив і почав читати, що там написано. Потап прочитав все від початку і до кінця, а після - щасливо посміхнувся і притиснув валентинку до серця. Його кохана явно знає, що потрібно було її дорогоцінному чоловікові.

Дивишся на ці кадри і бачиш, як у Потапа щастя ллється через край.

Настя цього разу позбавила шанувальників можливості залишати коментарі, адже опублікувала кадри у своєму Instagram-Stories.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

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