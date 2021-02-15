Тіна Кароль після скандалу з Ольгою Поляковою розповіла, що відчуває з цього приводу

Оля Полякова в ефірі шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах". Через деякий час українська співачка Тіна Кароль зізналася в інтерв'ю для Russell Blog, як ставиться до Олі Полякової.

Знаменитість заявила, що дізналася про скандальну фразу Полякової після того, як побачила на її сторінці в Instagram вибачення. Як стверджує Кароль, вона не тримає зла на артистку і не сприйняла її фразу всерйоз.

"Ми листувалися до цього, вона мені дарувала квіти на день народження. Я до неї добре ставлюся, і сьогодні теж. Це безконтрольність мови, невипадкова випадковість з нею", – розповіла співачка.

Крім того, Кароль зізналася, що навмисно використовувала Полякову для промо свого кліпу. За словами співачки, вона вважає справедливим те, що артистка стала учасницею рекламної компанії її нової пісні "Скандал".

"Ніхто не знає міри печалі і горя. Мій репертуар сумний або веселий – це взагалі тільки моє рішення. "Плакальниця на похоронах" - це страшно, це горе, це печаль. Знати шлях і пройти його – різні речі", – повідала Тіна в інтерв'ю.

Винуватцями скандальної фрази Кароль вважає телеканал" Україна", які випустили курйозний фрагмент з Полякової в ефір. За словами співачки, вони "зганьбилися і пробили дно".

Нагадаємо, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися.

Як повідомляла Politeka, заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитою Поляковою, налякавши похмурим виглядом.

Також Politeka писала, що Кароль вперше розповіла, з ким вирушила подорожувати по Африці.