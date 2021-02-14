Актори студії "Квартал 95" здивували кадрами з весіль



Як передає Politeka.net, фото з сімейних альбомів артистів з'явилися на офіційній Instagram-сторінці "Кварталу".



"Вітаємо всіх з Днем Святого Валентина! Говоріть про свої почуття коханій людині кожен день, і дивіться один на одного із захопленням, немов вперше!",- йдеться в повідомленні.



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