Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в неймовірних образах

На фото Леся позує в Білій міні-сукні з відкритими плечима і без білизни. Красуня лежала на кріслі і задерла одну ногу, роблячи кадр досить провокаційним. Зірка доповнила образ різнокольоровими сердечками, які можна побачити на Нікітюк. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Леся вже позувала в червоній сукні з великим декольте. Нікітюк вигнулася, дозволивши оцінити пружну п'яту точку, а очі закрила від задоволення.

"Happy Valentine’s Day. Дорогий Валентин. Валентинка готова. Дівчата, червоне або біле сьогодні?",- написала Леся.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша телеведуча", "Леся, бажаю вам зустріти свою любов на все життя", "Валентинка", "Прямо Діва", "Блондинка в червоному - вічна класика", " шикарна панянка, просто супер. Так тримати".

Ми писали, що молода українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про особисте в Instagram, відповідаючи на питання.

В першу чергу зірка відзначила своє ставлення до недавнього скандалу між Олею Поляковою і Тіною Кароль. За словами Нікітюк "вона була в шоці і офігела", супроводивши пост кумедним шокуючим смайликом, телеведуча не стала говорити нічого конкретного.

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