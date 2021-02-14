Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в невероятных образах

На фото Леся позирует в белом мини-платье с открытыми плечами и без белья. Красотка лежала на кресле и задрала одну ногу, делая кадр довольно провокационным. Звезда дополнила образ разноцветными сердечками, которые можно увидеть на Никитюк. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Леся уже позировала в красном платье с большим декольте. Никитюк выгнулась, позволив оценить упругую пятую точку, а глаза закрыла от удовольствия.

"Happy Valentine’s Day. Дорогой Валентин. Валентинка готовая. Девушки, красное или белое сегодня?", - написала Леся.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая красивая телеведущая", "Леся, желаю вам встретить свою любовь на всю жизнь", "Валентинка", "Прямо дива", "Блондинка в красном - вечная классика", "Шикарная барышня, просто супер. Так держать".

Мы писали, что молодая украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о личном в Инстаграм, отвечая на вопросы.

В первую очередь звезда отметила свое отношение к недавнему скандалу между Олей Поляковой и Тиной Кароль. По словам Никитюк "она была в шоке и офигела", сопроводив пост забавным шокирующим смайликом, телеведущая не стала говорить ничего конкретного.

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